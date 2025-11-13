Apertura positiva per la Borsa di Milano: il Ftse Mib segna +0,38%. Nel listino principale guadagnano Hera (2,79%), Finecobank (+1,91%) e Monte Paschi (+1,79%). Crollo di Azimut (-12,67%) dopo la notizia sulle carenze di governance organizzative, giù anche Ferrari (-0,70%).
Piazze europee senza una direzione precisa con Parigi positiva (+0,36%), piatta Francoforte (-0,06%) e in lieve calo Londra (-0,2%).
Seduta in rialzo per le Borse in Asia dopo che il presidente Donald Trump ha firmato la legge per porre fine al più lungo shutdown governativo nella storia degli Stati Uniti.
Tokyo ha guadagnato lo 0,45%.
Quotazioni del petrolio in discesa: Wti scambiato a 58,35 dollari al barile (-0,24%), il Brent segna 62,58 euro (-0,21%).
Sale ancora l’oro spot a 4.233,8 dollari l’oncia (+0,87%).
Nei cambi sale l’euro dollaro a 1,161775 (+0,24%), l’euro yen è sulla stessa linea a 179,7565 (+0,24%).
Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna 73 punti base (+0,06%). Il rendimento è a +3,38%.
