“Siamo sconcertati da quello che sta accadendo in Ansaldo Energia, per questo oggi abbiamo deciso di scioperare come Fim Cisl Liguria: nei giorni scorsi da parte dell’azienda c’è stata una decisione che consideriamo molto grave nei confronti di un lavoratore che è stato sanzionato ingiustamente per aver commesso un errore durante una fase di lavorazione”. È quanto si legge in una nota di Fim Cisl.

“E poi – prosegue la nota – ci sono stati altri episodi compreso anche comportamenti che consideriamo non corretti nei confronti del nostro delegato sindacale: le relazioni sindacali hanno raggiunto il punto più basso nella storia, così non siamo disponibili a proseguire perché non accettiamo una direzione aziendale forte con i deboli e debole con i forti.” Per raggiungere gli obiettivi bisogna creare il giusto clima di partecipazione e condivisione, non questo clima che cerca il colpevole anche dove non c’è”.

“Il provvedimento disciplinare cui si fa riferimento – replica Ansaldo Energia – ha avuto natura conservativa e proporzionata, in considerazione delle conseguenze economiche e dei potenziali rischi per la sicurezza derivanti da un errore non volontario ma dovuto a imperizia. Ansaldo Energia respinge ogni interpretazione punitiva e conferma il proprio impegno a mantenere relazioni sindacali corrette e costruttive, fondate sul reciproco rispetto dei ruoli. In una fase di forte ripresa per l’Azienda, è fondamentale il massimo impegno e senso di responsabilità da parte di tutti”.