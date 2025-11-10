Anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Genova rinnova l’appuntamento con il “Nastro Blu” Lilt for Men, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori maschili.

L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per tutelare la salute e il benessere di tutti.

Nell’ambito della campagna “Nastro Blu”, la Lilt Genova organizza due giornate di consulenze urologiche gratuite presso il Poliambulatorio Lilt di via Bartolomeo Bosco 31, martedì 18 e lunedì 24 novembre 2025.

Le visite saranno condotte da specialisti Lilt, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute maschile e incoraggiare comportamenti responsabili verso la prevenzione.

Come prenotare la visita gratuita

Per prenotare la consulenza gratuita è sufficiente:

compilare il form richiedere una visita oppure

richiedere una visita oppure telefonare al numero 010 2530160 (lun/ven 9-13 e 14-18)

La consulenza gratuita comprende la sola visita e non prevede esame ecografico. Ai pazienti che dispongono di un esame Psa eseguito nei sei mesi precedenti è consigliato di portarne copia al momento della visita.

Per accedere ai servizi della Lilt è necessario essere soci. Chi non fosse ancora iscritto, o avesse la tessera scaduta, potrà rinnovarla direttamente al momento della visita.

La Campagna si svolge in collaborazione con con l’Unità operativa della Clinica Urologica dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova.