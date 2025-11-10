È morta Linda Alfano, vicepresidente Socrem Genova e rappresentante nel consiglio direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Alfano, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 15 novembre, era psicoterapeuta, laureata in Psicologia, ha collaborato con il laboratorio di psicodiagnostica dell’istituto di Criminologia e psichiatria forense dell’Università di Genova. È stata consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale dei Minorenni di Genova e a lungo direttrice Centro Studi Vitale.

In Socrem dove è stata a lungo vicepresidente e soprattutto ispiratrice e organizzatrice di tante iniziative, scientifiche e culturali “lascia un vuoto che nessuno potrà colmare ma anche una forte eredità culturale”. Come ha spiegato il presidente Ivano Malcotti “sarà molto difficile continuare a portare avanti le idee, le iniziative che vedono SoCrem protagonista a Genova e in Liguria senza Linda Alfano. Resta forte l’impegno a portare avanti tutti i suoi progetti e tutte le sue battaglie. Nulla sarà lasciato indietro”.

«A nome di Palazzo Ducale e mio personale esprimo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Linda Alfano, membro del Comitato dei Fondatori di Fondazione per la Cultura. Siamo e sono vicina alla famiglia in questo momento di dolore. Insieme a lei avevamo cominciato a ragionare sul futuro di Palazzo Ducale e ci mancheranno la sua umanità, il suo entusiasmo, la sua passione per la cultura e la sua capacità di saper progettare azioni attente all’inclusione e al coinvolgimento di ognuno», ricorda Sara Armella, presidente Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

«A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Linda Alfano. Da vicepresidente di Socrem, nella sua purtroppo breve esperienza nel consiglio direttivo della Fondazione Palazzo Ducale e nella sua professione di psicoterapeuta e psichiatra forense si è sempre distinta per impegno, capacità e per il valore delle sue iniziative. Con la sua prematura scomparsa, Genova perde una grande donna. Il nostro pensiero, in questo momento di profonda tristezza, va alla sua famiglia e a tutti quelli chi le hanno voluto bene». Così, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis, esprimendo il cordoglio per la scomparsa di Linda Alfano, a nome di tutta la città.