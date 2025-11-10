Fincantieri rafforza la propria collaborazione di lunga data con Norwegian Cruise Line Holdings grazie a un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera ultra-lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è definito come grande (per il comparto crocieristico ricade nel range tra 500 milioni e un miliardo di euro).

La consegna dell’unità è prevista per il 2033. Si tratterà della nave gemella di “Seven Seas Prestige”, prima della nuova classe Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.

Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la nuova nave potrà accogliere 822 passeggeri, offrendo uno dei più alti rapporti spazio/ospite del settore.

“Il progetto coniuga eleganza e raffinatezza con le più avanzate tecnologie ambientali, a conferma della costante attenzione del Gruppo verso l’innovazione sostenibile”, scrive Fincantieri.

La partnership tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd si conferma tra le più solide e durature del settore: il Gruppo ha già realizzato dieci navi per i diversi brand di Nclh, e a conferma di questa fiducia consolidata, il portafoglio ordini attuale comprende tredici ulteriori unità, destinate a rafforzare ulteriormente la flotta. Queste nuove costruzioni coinvolgono tutti i marchi del gruppo – Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises – e rappresentano un ulteriore passo nella crescita condivisa, frutto di una collaborazione che si distingue per continuità, visione strategica e capacità di evolversi insieme alle esigenze del mercato globale.

«L’ampliamento della collaborazione strategica con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., consolidata nel tempo attraverso numerosi ordini di successo, conferma la solidità del nostro rapporto e il ruolo di Fincantieri come partner di riferimento nel segmento ultra-lusso rappresentato da Regent Seven Seas Cruises – ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri –. Questo nuovo ordine testimonia la fiducia che questo armatore ripone nelle nostre capacità di progettare e costruire navi innovative, sostenibili e realizzate con la massima cura artigianale, in linea con l’evoluzione del mercato delle crociere di lusso. Di fronte a nuove sfide e opportunità dettate dal mercato – dall’impegno crescente verso la sostenibilità alla valorizzazione dell’esperienza degli ospiti – Fincantieri continuerà a sostenere i propri clienti nelle loro strategie di crescita e nello sviluppo del futuro della crocieristica a livello globale».

«Questo nuovo ordine rappresenta una nuova tappa del nostro percorso di crescita nel segmento del lusso, offrendo ai nostri ospiti un modo ancora più esclusivo di vivere l’esperienza a bordo della flotta più lussuosa al mondo – ha commentato Jason Montague, chief Luxury Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – È la conferma della crescente domanda per l’offerta di altissimo livello di Regent e del valore della nostra storica partnership con Fincantieri, fondata sulla qualità e sulla costante e comune ricerca dell’eccellenza».