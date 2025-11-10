Nel nuovo assetto del consiglio metropolitano di Genova, tra i tre gruppi di opposizione, si è ufficialmente costituito il gruppo “Fratelli d’Italia e Forza Italia“, composto dai consiglieri Carlo Gandolfo, Fabrizio Podestà e Giuseppe Pastine.

Il consigliere Gandolfo è stato nominato capogruppo, mentre il ruolo di vice viene rivestito dal consigliere Podestà.

“La nostra opposizione sarà rigorosa, attenta e costruttiva, mai strumentale – dichiarano i consiglieri – nel rispetto del nostro ruolo, ci impegniamo a porre attenzione alle esigenze dei territori e dei cittadini, con spirito collaborativo e senso istituzionale”.