Ad Albenga tornano i progetti di prevenzione del melanoma e dei tumori della cute della Fondazione Ant Franco Pannuti Ets: ben 2 progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno a novembre e dicembre e il primo appuntamento è per sabato 15 novembre.

Per accedere alle visite dermatologiche gratuite riservate ai cittadini, le prenotazioni inizieranno lunedì 10 novembre e sarà necessario prenotare telefonando al numero 3427646010, esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,30 fino a esaurimento posti.

La giornata di prevenzione oncologica si svolgerà sabato 15 novembre dalle ore 9-13 e dalle ore 14-18 presso gli ambulatori Avis comunale con ingresso da via Cavour 3 ad Albenga: saranno effettuate 24 visite dermatologiche con dermatoscopia per la prevenzione dei tumori della cute

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima, l’incidenza è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti.

«Questa iniziativa è resa possibile grazie al costante lavoro che quotidianamente i Volontari Ant, svolgono all’interno del Charity point di via Roma 46 ad Albenga e ai banchetti solidali – ci tiene a sottolineare la presidente di Delegazione Cristina Pavanelli – Se qualcuno vuole aiutarci nel sostenere i prossimi progetti oncologici può scegliere tra tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Sede Solidale di Via Roma, 46 e perché no, donare un po’ del proprio tempo per questa nobile causa».

Si ringrazia per l’ospitalità l’Avis Comunale Sezione di Albenga, al quale quest’anno è stato donato un attestato di ringraziamento, e per il sostegno il Comune di Albenga, la Fondazione De Mari, la litotipografia Ciuni, il Gruppo Modellismo Albenga Aps