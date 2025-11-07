Bper Banca avvia un programma di acquisto di azioni proprie ordinarie, che inizia oggi e si concluderà entro il 28 novembre, a servizio del piano di assegnazione gratuita in favore del personale del Gruppo nel contesto del sistema incentivante MBO 2025 e del Piano di incentivazione di lungo termine 2022-2025, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto.
L’acquisto verrà effettuato nei termini e alle condizioni autorizzati dall’assemblea di Bper Banca del 18 aprile 2025.
Il predetto provvedimento autorizzativo, insieme alla delibera assembleare del 18 aprile 2025, consentono l’acquisto, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie di Bper Banca fino ad un controvalore non superiore a 18 milioni di euro. L’intermediario incaricato dell’esecuzione del programma è Equita Sim spa.
Nel rispetto di quanto autorizzato, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere non inferiore del 5% (limite minimo) e non superiore del 5% (limite massimo) rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Euronext Milan il giorno precedente all’acquisto. In ogni caso, il prezzo non potrà essere superiore al più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente e quello corrente dell’offerta in acquisto indipendente più elevata nel mercato. Il volume giornaliero degli acquisti non potrà superare il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie per Banca scambiate nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
