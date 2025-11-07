A partire da lunedì 10 novembre sarà possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti over 70 e il nuovo annuale per linee periferiche e ascensori anche nelle biglietterie Amt (oltre che su sito e App).

L’accesso alle biglietterie sarà esclusivamente su appuntamento: la prenotazione nei punti vendita di Genova può essere effettuata da oggi, direttamente dalla pagina dedicata del sito Amt.

Per assistere i clienti nella procedura di prenotazione online, a partire da mercoledì 12 novembre sono a disposizione i “Punti Digitale Facile” (a cui si aggiungono anche i Punti di facilitazione digitale degli Sportelli dei consumatori), a cui accedere gratuitamente per ricevere informazioni e supporto.

Nel dettaglio, da lunedì 10 novembre (attenzione allo sciopero Ugl, dopo le ore 12.15 il servizio nelle biglietterie potrebbe non essere completamente garantito), sarà possibile recarsi in biglietteria per: acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale over 70 con Isee inferiore ai 12 mila euro, al costo di 20 euro per costi amministrativi; acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale over 70 con Isee sopra i 12 mila euro o senza Isee a 120 euro; acquistare il nuovo abbonamento annuale per linee periferiche e ascensori a 160 euro.

Sempre nei punti vendita Amt sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento annuale alle tariffe attualmente in vigore (ordinario XXL a 295 euro, Under 26 XXL a 200 euro e l’agevolato per i residenti nel Comune di Genova a 120 euro). Tali tariffe restano disponibili fino a domenica 16 novembre.

A partire da lunedì 17 novembre sarà possibile svolgere le operazioni di acquisto e rinnovo anche sul Fascicolo del Cittadino.