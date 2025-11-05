«La realizzazione del tunnel subportuale, opera in capo alla struttura commissariale e Aspi, avrà un grande impatto sul territorio comunale, in particolare nei Municipi Centro Ovest e Centro Est e Medio Levante, viste le pesanti interferenze previste dal progetto di Autostrade per l’Italia, oggi arrivato alla fase di predisposizione dell’esecutivo». Lo ha dichiarato l’assessora all’Urbanistica, Verde e Città dei 15 minuti Francesca Coppola, nel corso della commissione consiliare che si è svolta questa mattina a Palazzo Tursi per la discussione della delibera di aggiornamento al Puc, necessaria al progetto esecutivo del tunnel subportuale.

«La prima importante incidenza riguarderà il Municipio Medio Levante – ha annunciato Coppola – ho richiesto un’assemblea pubblica di condivisione con i cittadini e il Municipio ha dato la propria disponibilità nel convocare una seduta monotematica del consiglio municipale il prossimo 11 novembre alle 18, incontro che sarà preceduto da un passaggio preliminare, il 10 novembre, con la Consulta del Verde».

L’assessora Coppola ha poi spiegato: «Il cronoprogramma dell’opera che ci è stato comunicato dalla struttura commissariale è di 80 mesi e la realizzazione prevede ingenti interferenze. Sul Municipio Medio Levante, in particolare, sono di prossima consegna i primi cantieri all’interno dei giardini Francesco Coco, alla Foce. La condivisione con la cittadinanza è fondamentale e necessaria non solo per informare i residenti dei futuri impatti e disagi, ma anche per una discussione aperta sulle prossime modifiche all’interno dei giardini. Lo studio Piano ha studiato un progetto che ripensa le aree dei giardini e ha immaginato alcune idee progettuali, finalizzate a una complessiva rigenerazione dello spazio verde e della sua fruibilità – ha concluso l’assessora Coppola – questo tema sarà approfondito martedì prossimo: pertanto invito tutta la cittadinanza a partecipare al momento di incontro durante il consiglio municipale non solo per avere informazioni, ma anche per dare il proprio contributo in termini di proposte».