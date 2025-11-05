La rti tra Leonardo e Rheinmetall, nell’ambito della joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (50% Leonardo e 50% Rheinmetall Ag), si è aggiudicata il primo contratto di fornitura di 21 veicoli “A2CS Combat” destinati all’Esercito Italiano. La consegna del primo veicolo è prevista entro la fine del 2025.

David Hoeder, presidente esecutivo della jv Leonardo Rheinmetall Military Vehicles: «Questo primo ordine congiunto, a seguito della decisione di costituire una joint venture tra Rheinmetall e Leonardo, rappresenta un traguardo importante. Avvicina le due aziende e due dei più grandi Paesi europei. La cooperazione non è più un’opzione; è l’essenza stessa della nostra sovranità strategica europea».

Laurent Sissmann, amministratore delegato della jv Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare questo primo step della sinergia industriale tra Leonardo e Rheinmetall che ci vedrà lavorare fianco a fianco per fornire mezzi all’avanguardia e in grado di operare nei moderni scenari operativi».

Leonardo e Rheinmetall forniranno 21 mezzi corrazzati cingolati per la fanteria, 5 dei quali modello Lynx KF-41 di Rheinmetall con la torretta Lance, seguiti da 16 mezzi in nuova configurazione dotati dello stesso scafo e della torretta Hitfist 30mm di Leonardo. L’accordo prevede inoltre l’aggiornamento dell’intera flotta a quest’ultima configurazione, oltre a includere altri 30 veicoli opzionali e sistemi di addestramento e simulazione per formare al meglio gli equipaggi.

Si tratta di veicoli di ultima generazione completamente digitalizzati basati sull’utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul mercato e in grado di agire in modo interoperabile in un contesto multidominio.

La fornitura rientra nell’ambito del programma A2CS – Army Armoured Combat System, originariamente denominato Aics – Armored Infantry Combat System, che prevede l’acquisizione totale di 1050 veicoli di fanteria e che, insieme al programma Main Battle Tank, rinnoverà le linee dei mezzi pesanti dell’Esercito Italiano.