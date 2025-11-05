Erg annuncia l’avvio del primo impianto Bess (Battery Energy Storage Systems) a Vicari (Palermo), con una potenza di 12,5 MW, una capacità nominale di accumulo pari a 50 MWh e un ciclo di carica e scarica di circa 4 ore.

L’impianto Bess, progettato e realizzato da Nhoa Energy, azienda italiana leader nei sistemi di accumulo energetico su larga scala, è equipaggiato con batterie al litio ferro fosfato (Li-Ion LFP) ed è situato all’interno della sottostazione elettrica di Erg a cui sono connessi i vicini parchi eolici di Vicari (37,5 MW) e di Roccapalumba (46,8 MW).

Paolo Merli, ceo di Erg, ha commentato: «Siamo soddisfatti dell’avvio del nostro primo progetto Bess, sarà anche un banco di prova per acquisire competenze operative in una tecnologia che ci aspettiamo farà sempre più parte dei nostri piani di sviluppo. L’impianto sarà gestito grazie a strumenti digitali sviluppati in parte internamente, facendo leva sulla nostra esperienza maturata nella gestione di impianti modulabili. Attualmente stiamo lavorando allo sviluppo di una pipeline di progetti, alcuni anche in fase avanzata, in Italia, Uk e Spagna».