Da domenica 14 dicembre FlixBus inaugura nuovi collegamenti diretti in autobus tra Genova e la Valle d’Aosta: le nuove tratte, già acquistabili su sito e app, saranno operative dal 14 dicembre per circa un mese e collegheranno il capoluogo ligure con Courmayeur e Chamonix senza alcun cambio.

Inoltre, sempre dal 14 dicembre FlixBus potenzierà il servizio operativo tra Genova e Aosta quadruplicando la frequenza sulle tratte che collegano i due capoluoghi di regione.

In tutte le mete alpine, la fermata FlixBus si trova in posizione centrale e vicino agli impianti di risalita: a Courmayeur, gli autobus FlixBus arrivano in piazzale Monte Bianco a pochi minuti dalla funivia; a Chamonix, arrivano alla stazione degli autobus a pochi metri dalla teleferica dell’Aiguille du Midi; ad Aosta, all’autostazione di via Georges Carrel a breve distanza dalla telecabina Aosta-Pila.

Questo consentirà agli sciatori in arrivo da Genova di pianificare più facilmente il loro soggiorno, raggiungendo con facilità l’alloggio all’andata e la fermata FlixBus alla ripartenza.

Potenziati i collegamenti tra Genova e la Francia

L’investimento sui servizi attivi da Genova non si limita alle destinazioni più tipicamente invernali. Sempre a partire da dicembre, saranno potenziati i collegamenti con Nizza, che diventa raggiungibile fino a 12 volte al giorno in circa 2 ore e 45 minuti, Marsiglia (fino a 10 collegamenti giornalieri), Aix-en-Provence (fino a quattro) e Montpellier (fino a cinque).

Da Genova si possono raggiungere senza cambi circa 80 destinazioni in Italia e all’estero. Fra le maggiori, si possono citare Torino, Milano, Roma, Firenze, Bologna e gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, ma anche Parigi, Barcellona, Monaco di Baviera e Zurigo. Gli autobus FlixBus partono dal terminal di Via Fanti d’Italia, a pochi passi dalla stazione di Piazza Principe, o Piazza della Vittoria.

La scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto non è soltanto vantaggiosa in termini di comodità, ma è anche più responsabile. Grazie all’impiego di una flotta all’avanguardia caratterizzata da elevati standard ambientali, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media soltanto 27.8 g CO2 per km contro i 164 g CO2 per km dell’auto privata, riducendo l’impronta carbonica individuale dell’83%*.

* Per un confronto tra i fattori di emissione dei diversi mezzi di trasporto: Avoided Emission Methodology Document 2024, pp. 8-9.