De Wave Group rafforza la strategia di crescita lungo l’intera filiera della cantieristica navale, consolidando la propria posizione nel ruolo di “one-stop shop” nella Blue Economy: il gruppo genovese guidato da Riccardo Pompili ha finalizzato l’acquisizione di quattro società italiane del settore crocieristico e nautico, dando vita all’hub italiano della filiera cantieristica, in cui sono racchiuse le competenze e il know-how relative all’intero processo per la progettazione e realizzazione di interni e sistemi tecnici nell’industria delle crociere e degli yacht.

Nel dettaglio, entrano a far parte del Gruppo De Wave:

Ivm , tra i primari operatori nell’outfitting e nel furnishing di navi da crociera, vanta un notevole portafoglio ordini ed è in grado di proporre soluzioni sempre all’avanguardia sia nel design che a livello tecnologico. L’azienda è nata nel 1996 e ha sede a Padova.

, tra i primari operatori nell’outfitting e nel furnishing di navi da crociera, vanta un notevole portafoglio ordini ed è in grado di proporre soluzioni sempre all’avanguardia sia nel design che a livello tecnologico. L’azienda è nata nel 1996 e ha sede a Padova. Electrical Marine , dal 1980 ad oggi si è affermata come punto di riferimento del settore per l’impiantistica elettrica ed elettronica per il settore nautico. Ha sede e stabilimento a Torino a cui unisce il service e le sedi operative a Savona e Varazze.

, dal 1980 ad oggi si è affermata come punto di riferimento del settore per l’impiantistica elettrica ed elettronica per il settore nautico. Ha sede e stabilimento a Torino a cui unisce il service e le sedi operative a Savona e Varazze. O.M. Project , è attiva nella carpenteria metallica e nelle movimentazioni elettroattuate per la nautica, con sede a Torino.

, è attiva nella carpenteria metallica e nelle movimentazioni elettroattuate per la nautica, con sede a Torino. Cantieri Navali San Carlo, opera nel settore costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive. Ha il suo quartier generale a Torino.

Le operazioni risultano strategiche e rientrano nella strategia di medio-lungo termine di De Wave volta a controllare l’intero processo produttivo creando sinergie dal punto di vista gestionale, operativo ed economico, ampliando inoltre il proprio perimetro e consolidandosi quale general contractor globale in tutti i settori della Blue Economy legati alla cantieristica.

Per sostenere lo sviluppo delle singole realtà, il gruppo ha presentato un piano di investimenti del valore totale di 50 milioni di euro, che poggerà su tre pilastri fondamentali.

Saranno innanzitutto avviati lavori di ampliamento della capacità produttiva in diversi stabilimenti. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda del comparto crocieristico, con i cantieri europei impegnati sia nelle nuove commesse sia nei progetti di refitting delle navi con più anni di servizio.

Sono poi previsti investimenti per l’acquisto di nuovo equipment e per lo sviluppo tecnologico che permetteranno di velocizzare il processo produttivo e soddisfare il portfolio di ordini futuri.

Nell’ambito del progetto di sviluppo, il gruppo intende inoltre continuare la crescita per linee esterne nel caso in cui rilevasse aziende strategiche che possano portare ulteriore valore aggiunto.

Sul fronte del recruiting, il piano prevede circa 150 nuove assunzioni nei prossimi anni, necessarie principalmente per sostenere l’aumento produttivo e potenziare inoltre i servizi aftersales, soprattutto oltreoceano.

“De Wave – scrive il gruppo nella nota – consolida il proprio ruolo di general contractor capace di operare su scala internazionale grazie a 7 stabilimenti e 12 sedi operative in 9 paesi, dove sono ora impiegate oltre 1.400 maestranze altamente qualificate che permetteranno al Gruppo di raggiungere i 450 milioni di fatturato complessivo entro il 2025. Con gli ulteriori innesti di personale e la crescita del mercato sia cruise che nautica, anche il valore complessivo del gruppo è destinato a crescere ulteriormente già nel corso del prossimo anno”.

Riccardo Pompili, ceo di De Wave Group, ha dichiarato: «Le operazioni annunciate oggi rientrano nella nostra strategia di lungo periodo incentrata su una crescita anche per linee esterne volta a creare l’hub italiano della filiera cantieristica: siamo in grado di coprire tutte le fasi di progettazione, produzione, assemblaggio e installazione nel settore crociere e nella nautica. La nostra strategia di investimento e alleanza con i gruppi della filiera crede fortemente anche nella valorizzazione del management che ha reso possibile la crescita della propria azienda e che sarà protagonista anche dell’ambizioso piano di sviluppo futuro».

Il percorso di acquisizioni è stato avviato nel 2021 e ha portato in tre anni all’ingresso di 9 aziende strategiche nel processo produttivo di De Wave. Oltre IVM, Electrical Marine, O.M. Project e Cantieri Navali San Carlo, negli ultimi anni sono infatti entrate nel gruppo anche Mobil Line, allestimenti interni per yacht, Ser, tra i principali produttori italiani di elementi radianti, Tecnavi, attiva nei sistemi di impianti di condizionamento e refrigerazione, Wingeco, produzione di vetrate, e Inoxking, produzione e lavorazione dell’acciaio, mobili da cucina, produzione di cucine di bordo ed attrezzature di refrigerazione l’industria marittima.

Pompili ha poi concluso: «Da oggi grazie a quattro importanti player del nostro settore rafforzeremo aree strategiche come il refitting, l’innovazione tecnologica e i servizi post-vendita, integrando competenze chiave per affrontare le nuove sfide del settore. Il nostro è un comparto molto particolare, in cui le conoscenze e il know-how delle maestranze continuano ad essere il vero valore aggiunto nel processo di produzione e ad oggi non sono replicabili da nessun assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale. Come dimostra anche il nostro piano di assunzioni, vogliamo dunque continuare a credere e a investire nel talento e nelle capacità delle aziende che entrano a far parte del nostro Gruppo, valorizzando le loro specificità e promuovendo sinergie concrete in un’ottica di crescita sostenibile».

Pietro Iemmolo, a.d. di Ivm, ha sottolineato: «Con De Wave ci conosciamo da tempo e condividiamo la stessa visione industriale. Questa operazione nasce da una piena unità di intenti: lavorare insieme per garantire continuità, valorizzare le nostre competenze e creare nuove opportunità di crescita per le persone e per l’intero settore della cantieristica navale italiana».

Maurizio Montesion, a.d. di Electrical Marine, ha dichiarato: «Abbiamo visto in De Wave la possibilità di sviluppare ulteriormente il nostro business all’interno di un grande progetto industriale come quello del nuovo polo nautico. Entrare a far parte di questo gruppo significa poter crescere insieme, condividendo esperienze e competenze per rafforzare la filiera italiana della cantieristica e affrontare con maggiore solidità le sfide future del mercato».

De Wave Group

De Wave Group è oggi tra i principali operatori globali nel settore degli interni navali, specializzato nella realizzazione fornitura di arredi e ambienti per navi da crociera e mega yacht.

Nata nel 2014 a Genova come spin-off della società Demont, specializzata in impiantistica industriale, nel 2019 l’ingresso del fondo Platinum Equity ha rafforzato la capacità di investimento consentendo al Gruppo una rapida espansione sostenuta da una solida strategia di crescita attraverso nuove commesse da primari operatori attivi nel segmento delle crociere e della nautica e acquisizioni mirate.

Dal punto di vista economico, nel 2024 il gruppo ha raggiunto i 350 milioni di euro di ricavi, con previsione di raggiungere i 450 milioni nel 2025, e conta oggi 1.400 dipendenti distribuiti in 7 stabilimenti e 12 sedi operative in Italia e nel mondo.

Con sede principale a Genova, il gruppo è presente anche in altri poli strategici italiani (tra cui Monfalcone, Treviso, Vicenza, Torino, Pisa, Padova, Savona e Varazze) e internazionali, come Saint-Nazaire in Francia, Papenburg in Germania, Turku in Finlandia, Lipno in Polonia, oltre a basi operative in Usa, Cina e Singapore.