Circle Group annuncia che Martras Shipping & Forwarding ha scelto MasterSped®, la piattaforma sviluppa da Next Freight, per accelerare la trasformazione digitale dei propri processi operativi.

Martras Shipping & Forwarding srl, con sede operativa a Milano e parte della Martras Group, è una realtà attiva nel campo delle spedizioni internazionali, con una forte specializzazione nei trasporti Ro-Ro e nelle merci fuori sagoma. L’azienda si distingue per un know-how consolidato nei settori automotive, dei rotabili pesanti e dei colli statici oversize, offrendo soluzioni logistiche su misura.

Attraverso l’adozione di MasterSped® in modalità Cloud SaaS, Martras potrà gestire in modo integrato spedizioni marittime, aeree e terrestri, unitamente ai processi di magazzino, dogana, fatturazione e controllo economico-finanziario. La piattaforma consentirà inoltre l’archiviazione documentale digitale e l’accesso a strumenti evoluti di reportistica e analytics. Grazie alle integrazioni con carrier conformi agli standard Dcsa, sistemi portuali e aeroportuali e piattaforme internazionali come Inttra, l’azienda beneficerà di un flusso operativo più rapido, interoperabile e privo di re-inserimenti manuali.

Il progetto prevede un percorso di onboarding completo, con formazione dedicata agli utenti, attivazione dei servizi documentali in Cloud e ottimizzazioni verticali sui flussi di spedizione generati dalle uscite di magazzino, al fine di migliorare la produttività e la velocità delle operazioni.

«Siamo lieti di supportare Martras nel proprio percorso di evoluzione digitale attraverso MasterSped®, una soluzione progettata per garantire efficienza operativa, compliance normativa e un vantaggio competitivo nella gestione delle spedizioni multimodali – dichiara Luca Abatello, ceo di Circle Group -. Questo progetto conferma il nostro impegno nel rendere sempre più integrati, intelligenti e scalabili i processi della supply chain internazionale, in continuità con la visione industriale del piano Connect 4 Agile Growth».