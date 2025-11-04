Bper Banca in data 30 novembre 2025 procederà con il rimborso integrale e in anticipo del prestito obbligazionario denominato “Euro 400,000,000 Fixed Rate Tier 2 Subordinated Callable Notes due 30 November 2030” – ISIN XS2264034260, emesso nell’ambito del programma “Euro 6,000,000,000 EMTN Programme”.

Tale rimborso anticipato è stato autorizzato dalla competente autorità di vigilanza e le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, ossia al 100% del valore nominale residuo, pari a 400 milioni di euro, oltre agli interessi maturati fino alla data di rimborso (esclusa).

A seguito dell’operazione di rimborso, il prestito obbligazionario di Bper sarà cancellato e delistato dal mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange.