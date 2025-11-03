Sono stati illustrati questa mattina i lavori di completamento del Centro culturale ex Fitram della Spezia, progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune che trasformerà l’ex capannone industriale in un polo multifunzionale dedicato alla cultura, alla socialità e alla valorizzazione del territorio.

La progettazione degli spazi interni sarà affidata al designer Francesco Paszkowski, già progettista di punta della nautica ligure, da Baglietto a Tankoa.

«I giovani al centro del progetto di riqualificazione dell’ex Fitram, con il progetto Giona che segna un passo decisivo nel percorso di rigenerazione urbana e culturale della nostra città – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – Affidare a Francesco Paszkowski, designer di fama internazionale, la progettazione degli spazi interni significa valorizzare un percorso in cui creatività, innovazione e talento giovanile diventano protagonisti. L’esperienza e la visione di Paszkowski, maturate nel mondo della nautica e del design di eccellenza, conferiscono al progetto una dimensione internazionale, rafforzando l’identità della Spezia come città del mare, della cultura e del saper fare. Il nuovo centro culturale sarà un vero e proprio hub per le nuove generazioni, un laboratorio di idee e un catalizzatore di talenti, aperto a creativi emergenti, startup, istituzioni e imprese».

«In sinergia con la vicina Biblioteca Beghi, ragazzi e ragazze potranno trovare spazi dedicati ai loro progetti – dice Peracchini -, partecipare a talk, workshop e percorsi di formazione, e contribuire attivamente alla vita culturale della città. Ringrazio di cuore Francesco Paszkowski per aver creduto nella nostra visione e per aver contribuito, con la sua sensibilità e il suo talento, alla creazione di un luogo che custodirà l’anima e il futuro della Spezia».

Così Francesco Paszkowski: «Ringrazio sentitamente il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, la dirigente dei servizi culturali Rosanna Ghirri e Michela Cereghino che segue i lavori per il Comune della Spezi, per avermi coinvolto in questa bellissima sfida per la città della Spezia con la ristrutturazione dell’area Ex Fitram, una riconversione a beneficio della cittadinanza della Spezia e non solo. È stata una bellissima avventura che spero si realizzi molto presto. È stato un onore poter partecipare al progetto anche in considerazione del fatto che sono legato a questa terra dove ho trascorso i miei ultimi venti anni lavorando per prestigiosi cantieri con grandissima soddisfazione. Spero che questo possa essere per La Spezia un’occasione per riavvicinarsi ad un’area parte integrante della città e che di questa possano goderne i giovani e tutte le generazioni e che diventi un luogo di riferimento per loro».

L’intervento, che si inserisce nel più ampio programma di rifunzionalizzazione degli spazi a monte della Biblioteca Civica P.M. Beghi, ha già visto il completamento delle opere di rifunzionalizzazione principali.

Ora si entra nella fase operativa che porterà alla definizione degli ambienti interni e delle aree esterne, secondo l’idea progettuale elaborata dal designer Paszkowski.

Il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex Fitram

Le nuove funzioni previste comprendono:

Area convegni attrezzata con impianti audio-video e Led wall

attrezzata con impianti audio-video e Led wall Area ristoro per eventi e momenti di aggregazione

per eventi e momenti di aggregazione Sala di registrazione con annessa sala regia

con annessa sala regia Spazi esterni riqualificati con nuove piantumazioni, area giochi e recinzione perimetrale.

Investimenti e prospettive

Il progetto è finanziato con risorse stanziate nel bilancio comunale 2025 e 2026, per un importo complessivo di 1.800.000 euro, suddivisi tra spese tecniche, arredi, impianti e lavori edili.

Con l’avvio dei lavori interni, il Comune della Spezia compie un ulteriore passo verso la restituzione alla città di uno spazio pubblico innovativo, inclusivo e sostenibile, destinato a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del quartiere Canaletto e dell’intero territorio.