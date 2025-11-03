Positivo e in aumento, anche nel 3° trimestre 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese in provincia di Imperia. È quanto emerge dall’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui più recenti dati Movimprese. Al 30 settembre 2025, in provincia di Imperia, risultano 25.043 imprese registrate e il saldo tra iscrizioni e cessazioni è passato da +15 unità del 3°trimestre 2024 a +47 unità del 3°trimestre di quest’anno pari ad un tasso di crescita dello 0,19%.

Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2024, si rileva come accanto ad una sostanziale stazionarietà del numero delle nuove aperture, passate dalle 291 del 3° trimestre 2024 alle 290 del 3° trimestre 2025 (1 iscrizione in meno), si registra una consistente diminuzione delle cessazioni non d’ufficio che dalle 276 del 3° trimestre 2024 sono, infatti, scese alle 243 del 3°trimestre dell’anno in corso (33 cessazioni in meno).

Analizzando il tasso di iscrizione, si rileva una situazione di stabilità: nel 3° trimestre 2025 il dato risulta, infatti, invariato rispetto a quello rilevato nel 3° trimestre 2024 e cioè 1,16%. Una lieve diminuzione si registra, al contrario, nel dato del tasso di cessazione che è, infatti, sceso dall’1,1% del 3° trimestre 2024 allo 0,97% del 3° trimestre 2025.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 3° trimestre 2025 il dato relativo al tasso di crescita delle imprese dell’imperiese (0,19%) risulti superiore a quello regionale (0,12%) ma inferiore sia al tasso di crescita del Nord Ovest (0,27%) che a quello dell’Italia (0,29%).

Quanto ai settori economici, nel 3° trimestre 2025 la variazione è stata contrassegnata dal segno più nel comparto dei servizi (+0,76%), nelle costruzioni (+0,71%) e nel commercio (+0,25%). Stabile l’industria, variazione negativa per l’agricoltura pari a -0,54%.

La lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia come nell’arco del 3° trimestre 2025 siano tre le forme giuridiche per le quali si è registrata una crescita. Più precisamente, si tratta delle società di capitale, che hanno fatto registrare un saldo iscrizioni/cessazioni pari a +39 unità (a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,85%), delle imprese individuali, con un saldo pari a +24 unità (a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,16%) e delle altre forme societarie per le quali si è registrato un saldo pari a +1 unità (tasso di crescita +0,25%). Per le società di persone, invece, si è registrato un saldo negativo pari a -17 unità, a cui corrisponde un tasso di crescita del -0,33%.