L’Asl 3 si tinge di azzurro per tutto il mese di novembre, aderendo alla campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione delle patologie maschili e in particolare dei tumori urologici, con l’obiettivo di rompere il silenzio su questi argomenti, incoraggiare gli uomini a adottare buone abitudini di vita e a sottoporsi a controlli periodici.

L’iniziativa principale prevede tre giornate di consulenze urologiche gratuite in accesso diretto con gli specialisti di Asl 3, un’occasione preziosa per la popolazione maschile per confrontarsi senza necessità di prenotazione.

Le date da segnare in agenda sono:

martedì 11 novembre dalle 9:00 alle 16:45 presso il Poliambulatorio di via XII Ottobre 10;

giovedì 20 novembre dalle 8:00 alle 13:00 presso la Casa della Comunità di Pegli (via Pegli 41);

venerdì 28 novembre dalle 8:00 alle 13:00 presso la Casa della Comunità di Recco (via Bianchi 1).

Le video pillole sulla prevenzione

Per rendere la prevenzione ancora più accessibile e immediata, Asl 3 ha pensato anche a strumenti digitali: saranno infatti diffuse sui canali social video pillole di prevenzione a cura del dottor Carlo Ambruosi, direttore Urologia Asl3, con consigli pratici e informazioni sulla salute maschile, che commenta: «Queste iniziative mirano a diffondere la conoscenza delle patologie e la consapevolezza dell’importanza cruciale della diagnosi precoce, che può fare la differenza nel successo del trattamento e nella qualità della vita».

Qui la prima video pillola di salute su come affrontare la disfunzione erettile.