Baglietto, Floating Life e Volvo Penta annunciano la vendita di un nuovo progetto full custom di 48m, lo scafo numero 10277 che risponde alla richiesta del suo armatore di un’imbarcazione dalle spiccate caratteristiche nautiche tali da potergli consentire di effettuare il giro del mondo.

Il design degli esterni e degli interni è curato da Floating Life in sinergia con Satura Studio. Lo scafo e l’ingegneria navale, sviluppati da Floating Life e aggiornati in collaborazione con Zero13, con la supervisione di Baglietto per la messa in produzione, sono progettati per ottenere la classificazione ICE CLASS 1D, per lunghe navigazioni in ambienti estremi e a latitudini elevate.

La propulsione sarà affidata alla Volvo Penta IPS Professional Platform, il sistema più avanzato attualmente disponibile nel settore dei superyacht.

Il design a doppio ingresso di potenza consente la combinazione di fonti energetiche diverse, assicurando massima flessibilità e ridondanza operativa anche in scenari complessi. Tra le funzionalità intelligenti, spicca la Eco Mode, in grado di ottimizzare automaticamente il funzionamento dei motori in base alle reali condizioni di navigazione: durante crociere o manovre, il sistema può disattivare due dei quattro propulsori, riducendo consumi ed emissioni, prolungando gli intervalli di manutenzione e assicurando un’esperienza a bordo più silenziosa e confortevole. La straordinaria compattezza e versatilità del sistema consentono inoltre di ottimizzare gli spazi in sala macchine, liberando volumi preziosi che in fase di progettazione possono essere destinati ad aree aggiuntive per armatori, ospiti ed equipaggio.