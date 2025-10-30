Entrerà in funzione il 3 novembre il nuovo gate automatizzato del La Spezia Container Terminal (Lsct), un’infrastruttura che rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di digitalizzazione e innovazione del terminal spezzino del Gruppo Contship.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e con un partner tecnologico di rilievo internazionale, ha l’obiettivo di rendere la procedura di ingresso al terminal più rapida, sicura ed efficiente, migliorando la qualità complessiva del servizio offerto agli autotrasportatori. Un ulteriore importante beneficio riguarda la sostenibilità ambientale: tempi di sosta più brevi comporteranno minori emissioni.

Dotato di quattro corsie di accesso, è in grado di accogliere ogni tipologia di traffico, inclusi i carichi eccezionali. Il nuovo sistema impiega telecamere ad alta risoluzione e tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (Ocr), integrate nel software Gos (Gate Operating System) del gate che interagisce con il Tos (Terminal Operating System) di Lsct. Le informazioni raccolte consentono di effettuare automaticamente le verifiche tecniche necessarie per l’accesso dei mezzi e dei relativi carichi all’area operativa, garantendo alti livelli di accuratezza e rendendo l’intero processo più fluido.

Le infrastrutture includono portali Ocr per il rilevamento di tutte le informazioni dei contenitori trasportati, telecamere LPR per il riconoscimento delle targhe dei mezzi; le corsie di accesso/uscita sono dotate di totem interattivi, interfono, sbarre, semafori e pese. Tali impianti consentiranno quindi agli autotrasportatori di completare le procedure di gate-in in modo autonomo e sicuro.

L’avvio è stato preceduto da una serie di test effettuati durante l’estate e proseguiti fino a ottobre, con risultati positivi, fa sapere Contship, ottenuti anche grazie alla collaborazione degli autotrasportatori.

«Questo progetto rappresenta il primo tassello nel percorso di innovazione del nostro gateway della Spezia – dichiara Matthieu Gasselin, ceo di Contship – si tratta di un investimento significativo, orientato alla semplificazione delle procedure di accesso e di miglioramento dell’efficienza delle nostre operazioni in terminal. Desidero ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale e il Team Lsct coinvolto per il raggiungimento di questo importante obiettivo».