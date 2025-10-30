Msc Cruises sa rende noto di avere acquisito Slam.com spa da Vam Investments, “L’operazione – si legge in una nota di Msc – riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio “dna” marittimo e le proprie strategie. La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam, anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine all’iconico marchio italiano, fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la solida reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono infatti una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara”.

Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.

Gli advisor finanziari dell’operazione sono Accuracy, per Msc Cruises, e Dawan Corporate Finance per Vam Investments. Dal punto di vista legale, la società acquirente è stata assistita da RP Legalitax, la parte venditrice da Dwf