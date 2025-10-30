Per consentire le attività di cantiere, dalle ore 9 e per l’intera giornata di domenica 2 novembre è prevista la chiusura della tratta ferroviaria tra Campo Ligure e Genova.

I treni in circolazione sulla linea Genova – Ovada e Genova-Busalla-Arquata Scrivia subiranno modifiche di orario e limitazioni di percorso. In particolare: i treni della relazione Genova-Acqui Terme faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure Masone e non circoleranno nella tratta Campo Ligure – Genova Brignole;

i treni della relazione Genova-Busalla-Arquata Scrivia percorreranno l’itinerario alternativo via Bivio Bersaglio – Bivio Rivarolo non fermeranno a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo e modificano l’orario.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.

I cambiamenti

Dalle 9 e per l’intera giornata di domenica 2 novembre i treni del regionale subiscono le seguenti variazioni: i treni da Genova a Arquata Scrivia e da Genova a Novi Ligure non effettuano fermata a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

I treni della relazione Genova Brignole – Acqui Terme sono cancellati nella tratta Genova Brignole – Campo Ligure-Masone, hanno origine/termine corsa a Campo Ligure-Masone. Nella tratta è previsto un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento con il programma straordinario di treni e bus.