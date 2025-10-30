Il comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato con voto unanime la nomina di Tito Vespasiani a segretario generale su proposta del presidente Matteo Paroli, completando l’assetto di vertice del sistema portuale di Genova, Savona e Vado.

Vespasiani, 62 anni, attuale segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, subentra a Paolo Piacenza, che assumerà l’incarico di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (Gioia Tauro). L’avvocato Piacenza ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dal 2020 e ha svolto anche le funzioni di commissario straordinario dell’Ente per nove mesi, guidando con equilibrio e competenza una fase complessa di gestione e transizione.

«A Paolo Piacenza – sottolinea Paroli – vanno i più sentiti auguri di buon lavoro per la nuova e prestigiosa presidenza, insieme al più sincero ringraziamento per l’intenso impegno e il lavoro svolto in questi anni a Genova e Savona. La sua dedizione e la sua professionalità hanno rappresentato un punto di riferimento per l’Ente e per l’intero sistema portuale ligure».

La nomina di Tito Vespasiani, si legge nella nota dell’Adsp, si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo e gestionale dell’Autorità, con l’obiettivo di assicurare una guida amministrativa solida, competente e orientata alla modernizzazione, in linea con le richieste di semplificazione, trasparenza e efficienza provenienti dalle imprese e dai mercati internazionali.

Vespasiani, laureato in Giurisprudenza, ha una lunga esperienza in diversi scali nazionali e a una formazione giuridico-amministrativa di eccellenza.

Ha ricoperto per ben quattro mandati l’incarico di segretario generale, consolidando un’esperienza di rilievo nella governance del sistema portuale dapprima presso l’Autorità Portuale di Ancona e successivamente presso quella di Bari–Brindisi. La sua esperienza affonda le radici in una lunga carriera ai vertici delle Autorità Portuali di Bari e Ancona, dove ha diretto le aree del bilancio, della contabilità, della regolamentazione delle imprese portuali, della gestione del demanio marittimo, della security portuale e delle funzioni rogatorie.

Parallelamente, ha sviluppato un’intensa attività di docenza e formazione specialistica in diritto portuale, legislazione marittima e sistemi logistici, collaborando con istituti superiori e università. È autore di numerose pubblicazioni e di due libri in materia di legislazione portuale, che testimoniano un costante impegno nella divulgazione e nell’approfondimento della cultura giuridico–marittima.

Nel corso della sua carriera, ha seguito numerosi percorsi di specializzazione in gestione finanziaria, contrattualistica pubblica, project management e diritto internazionale del mare, oltre a un’esperienza di studio diretta presso le Port Authorities di Stati Uniti e Canada, dove ha analizzato i modelli organizzativi e gestionali dei principali scali nordamericani.

«La nomina di Tito Vespasiani – dichiara Paroli – rappresenta una scelta di merito e competenza. Il nostro obiettivo è costruire un’amministrazione portuale sempre più moderna, trasparente e capace di rispondere con rapidità e coerenza alle esigenze delle imprese e alle sfide del mercato globale. Con Vespasiani intendiamo rafforzare l’efficienza operativa del sistema e valorizzare la cultura amministrativa come leva strategica per la competitività dei nostri porti».

Il commento della politica

«Accogliamo con soddisfazione la nomina del nuovo segretario generale dell’Autorità Portuale di Genova-Savona-Vado, Tito Vespasiani, e, nel contempo, vogliamo salutare Paolo Piacenza, ringraziandolo per l’importante e intenso lavoro svolto in questi anni e augurandogli il meglio per il nuovo prestigioso incarico che ha ricevuto − afferma il sindaco di Savona Marco Russo − ringraziamo il presidente Paroli per aver compiuto una scelta, ispirata a criteri di merito, che ha portato alla designazione di una figura di altissimo profilo, con elevate competenze, qualifiche tecnico-amministrative e una lunga esperienza in questo ruolo. Come abbiamo già detto, si apre una fase molto importante per la nostra Autorità di Sistema Portuale che deve essere improntata a rinnovamento e modernizzazione, sia sotto il profilo organizzativo e operativo sia sotto quello dell’integrazione e valorizzazione di tutti gli scali che compongono il sistema Portuale per consentirgli di affrontare le sfide del mercato globale. Il presidente Paroli dimostra una chiara visione di tutto ciò, che il territorio apprezza, e questa nomina, che finalmente completa l’organigramma del porto, lo conferma. Auguriamo un buon lavoro al nuovo segretario che aspettiamo quanto prima di conoscere personalmente».

A nome dell’amministrazione comunale desidero rivolgere un sincero augurio di buon lavoro a Tito Vespasiani, nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale». Così la sindaca Silvia Salis ha dato il proprio benvenuto al nuovo segretario generale, nominato dal presidente Matteo Paroli.

«Il porto è il cuore pulsante della nostra città e della nostra economia, il suo sviluppo rappresenta una delle più delicate sfide strategiche che abbiamo davanti – ha aggiunto la sindaca – dalla nuova diga alle opportunità del Piano Regolatore Portuale, dalla transizione ecologica al rapporto sempre più stretto tra porto e tessuto urbano, ci attendono scelte importanti per costruire insieme una città e un porto moderni, sostenibili e capaci di generare benefici per tutti, con un occhio di riguardo ai giovani e al loro futuro».

«A nome mio e di tutta la Giunta voglio fare le congratulazioni a Tito Vespasiani, nominato oggi nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Regione Liguria è pronta a collaborare e dialogare con lui e con le altre anime di questa fondamentale istituzione, a cominciare dal presidente Paroli, per contribuire alla crescita dei nostri porti, risorse di primaria importanza per rafforzare la leadership di Genova e della Liguria nel campo della logistica e della Blue economy» dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

«Quella di Vespasiani è una figura di comprovata esperienza che, sotto la guida del presidente Matteo Paroli, saprà garantire operatività e concretezza nella gestione di un sistema portuale strategico per l’economia ligure e nazionale. Regione continuerà a collaborare con l’Autorità, da oggi nel pieno delle sue funzioni, per favorire il rafforzamento infrastrutturale e la competitività dei porti di Genova, Savona e Vado» ha aggiunto il consigliere delegato allo Sviluppo economico e ai Porti, Alessio Piana.