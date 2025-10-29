Procede, con il secondo tratto di scavo, la fase finale della posa del nuovo acquedotto alla Spezia lungo viale Italia. Il cantiere, che ha raggiunto l’incrocio di via Persio, come da programma, prosegue verso la rotatoria che immette in viale Amendola, attraversando quindi l’incrocio con via Malaspina. Si tratta della fase finale necessaria per collegare la tubazione stesa in questi mesi lungo tutto viale Italia con quella già posizionata in viale Amendola.

Come da cronoprogramma, per questa fase dei lavori, al fine di agevolare il traffico urbano, è stata predisposta l’apertura, da oggi, 29 ottobre, sino alle ore 10 del 4 novembre, della direttrice stradale tra piazza Verdi, via Chiodo e piazza Chiodo, consentendo quindi il transito attraverso la Ztl in carreggiata lato monte.

Per lo sviluppo di questa fase dell’opera si richiede una modifica della viabilità che verrà attuata senza gravare sugli spazi di sosta dei residenti ed attraverso una riorganizzazione viabilistica delle strade limitrofe che consenta di aggirare l’area di cantiere.

Nello specifico, a decorrere dalle ore 14 del giorno 29 ottobre 2025 alle 10 del giorno 04/11/2025, sono in vigore i seguenti provvedimenti:

– divieto di transito eccetto residenti e bus in via Persio, nel tratto compreso tra via Chiodo e via Faà di Bruno

– divieto di transito eccetto residenti in via Persio, nel tratto compreso tra via Faà di Bruno e via A. Cappellini

– divieto di transito eccetto i mezzi operativi dell’impresa esecutrice i lavori in Via Persio, nel tratto compreso tra Via Cappellini e Viale Italia, ed in Viale Italia, carreggiata lato monte, corsia esterna, nel tratto compreso tra 30 metri in direzione Migliarina e Via Malaspina

– abrogazione divieto di transito eccetto taxi e bus in piazza Verdi carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Tommaseo

– abrogazione direzioni consentite destra e sinistra eccetto bus e taxi in via Via Veneto area d’intersezione Via XX Settembre

– abrogazione direzione obbligatoria dritto eccetto bus e taxi in Via XX Settembre area d’intersezione Via Veneto

– abrogazione corsia bus in via chiodo, corsia bus lato monte, nel tratto compreso tra Via Tommaseo e Via Persio

– divieto di fermata eccetto i mezzi operativi dell’impresa esecutrice i lavori in Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Persio e Via Malaspina, lato monte

– strettoia asimmetrica a destra in Viale Italia, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra m. 10 prima dell’inizio del cantiere

– limite massimo di velocità 30 km/h in Viale Italia, carreggiata lato monte, corsia esterna, nel tratto compreso tra Via Diaz e Via Persio

– divieto di sorpasso in viale Italia, carreggiata lato monte, corsia esterna, nel tratto compreso tra via Diaz e via Persio

– senso unico in via A. Cappellini, nel tratto compreso tra via Persio e via Malaspina in direzione di quest’ultima

– senso vietato in via A. Cappellini, nel tratto compreso tra via Malaspina e via Persio in direzione di quest’ultima

– direzioni consentite diritto-sinistra in via Malaspina area d’intersezione via A. Cappellini

– direzioni consentite destra-sinistra eccetto residenti e bus in via Persio, area d’intersezione via Chiodo

– direzione obbligatoria diritto eccetto residenti e bus in via Chiodo area d’intersezione via Persio

– sospensione varchi elettronici della zona traffico limitato (ztl) in via Chiodo area d’intersezione via Persio

Quest’opera, con la posa del tubo del nuovo acquedotto lungo Viale Italia, è un intervento fondamentale per la riqualificazione della rete idrica cittadina e provinciale, modernizzando un’arteria primaria serve sia la città che le zone di ponente del golfo e l’area retrostante il golfo spezzino. Si tratta di una delle opere più importanti nel progetto di rinnovamento della rete idrica provinciale.

La modernizzazione del nuovo acquedotto cittadino, al fine di limitare la dispersione idrica e riqualificare tratte in cui le tubazioni risalgono anche agli anni Cinquanta, viene realizzata con fondi Pnrr e quindi senza incidere sulle bollette dei cittadini.