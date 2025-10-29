Carole Montarsolo è stata nominata direttore generale di Gnv Marocco, rafforzando il presidio strategico della compagnia nel Paese nordafricano.

Carole Montarsolo, 37 anni, ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in General Management presso l’Università degli Studi di Genova, completando poi nel 2021 un master in Digital Marketing alla London Business School, con l’obiettivo di integrare competenze strategiche e digitali in un’ottica di crescita e innovazione.

Dopo un primo percorso nel settore delle telecomunicazioni, Montarsolo è entrata a far parte del team commerciale di Gnv nel dicembre 2014. In oltre dieci anni di attività nel settore dello shipping, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L, distinguendosi per la capacità di guidare progetti complessi, ottimizzare le performance aziendali e sviluppare partnership strategiche con stakeholder pubblici e privati.

In particolare, ha costruito una solida esperienza sul mercato marocchino, frutto di oltre dieci anni di relazioni e presenza diretta sul territorio. Ha seguito da vicino l’evoluzione delle attività commerciali di Gnv in Marocco, contribuendo in modo determinante alla crescita del trade e al consolidamento dell’operatività nel Paese, fino all’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023.

Le attività di Gnv nel Paese si sviluppano in stretta collaborazione con Mohammed Kabbaj, partner storico della compagnia in Marocco, che ha contribuito in modo significativo al radicamento e al successo del brand Gnv sul territorio.

Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv, ha commentato: «La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino. In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, Gnv Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa».