Con un voto all’unanimità, Laura Chiara (nella foto la seconda da destra) è stata confermata alla guida della delegazione savonese di Ascom Confcommercio Savona.

«Ho deciso di proseguire in questo percorso e riproporre la mia candidatura alla presidenza della delegazione territoriale Ascom Savona grazie anche al sostegno del mio direttivo ed a quello di molti colleghi – spiega Chiara – faccio questo passo perché desidero continuare a portare la voce dei commercianti e rappresentarli in ogni situazione istituzionale. Continuerò a sostenere le necessità del settore e a sottolineare l’importanza delle nostre attività commerciali nell’ambito di ogni città, non solo a Savona, dalla più piccola alla più grande, portando ai tavoli di riferimento i temi per noi più pressanti e le problematiche che ci attanagliano quotidianamente. Quello della delegazione Ascom Savona sarà un percorso anche ricco di nuove idee ed iniziative da sviluppare insieme a ogni associato con il nuovo direttivo delegazione Ascom Confcommercio Savona, che si appresta a svolgere questo compito con me e tutta la casa Confcommercio Savona. Credo sempre di più che solo lavorando in squadra, con una meta comune, si potranno raggiungere i risultati migliori ma, per questo, ho bisogno di tutti per percorrere insieme questa strada e renderla accessibile a tutti. I consorzi integrati di via di nuova costituzione a Savona sono un esempio dell’importanza del lavoro di squadra. Sono orgogliosa di poter dire che Confcommercio c’è e con i suoi innumerevoli servizi si affianca ogni giorno agli associati per conquistare nuove opportunità di networking».

Il consiglio, oltre che dalla presidentessa Laura Chiara, è composto da Anna Solari, Paolo Schiavi, Andrea Roberto, Pasquale Tripodoro, Beatrice Zappa, Caterina Sirica.