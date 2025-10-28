Sbloccata la vertenza dei dipendenti della Manelli che lavorano nei cantieri della metro di Genova rimasti senza stipendio (vedi qui). Le rappresentanze sindacali di Filca Cisl e Fillea Cgil sono state ricevute dalla sindaca, dalla giunta e da tutti i capogruppo del Comune di Genova per risolvere la questione. Dall’incontro è emersa la decisione dell’amministrazione di inviare alla ditta incaricata dell’appalto, la Manelli, una seconda diffida ad effettuare subito il pagamento delle retribuzioni arretrate.

In mancanza dei pagamenti, l’amministrazione, in qualità di committente dell’appalto, si è detta pronta a saldare le spettanze. Filca Cisl e Fillea Cgil ritengono positiva l’assunzione di responsabilità dell’amministrazione comunale a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Lo sciopero prosegue ad oltranza sino al pagamento delle retribuzioni.