I dipendenti della Manelli nel cantiere della metropolitana di Corvetto stanno lavorando senza ricevere lo stipendio, mentre i dipendenti della stessa azienda, che ha in appalto anche il cantiere di Brin della metro, attendono il pagamento degli stipendi di settembre e ottobre dopo la decisione da parte del Comune di Genova di rescindere il contratto . È quanto denuncia in una nota Fillea Cgil Genova.

“È sempre una vergogna quando chi lavora non percepisce lo stipendio ma qui la vergogna è doppia, visto che si tratta di un appalto pubblico del Comune di Genova – affferma Serafino Larosa – stiamo parlando di padri di famiglia con mutui e bollette da pagare e a questa situazione si è aggiunta anche quella di Corvetto dove i lavori proseguono, ma dove gli edili, sempre dipendenti Manelli ma su un altro lotto, non percepiscono stipendi”.

La situazione è pesante in tutte le regioni dove sta lavorando Manelli, ricorda il sindacato, che sollecita la richiesta al Comune di Genova, già inoltrata la settimana scorsa, di “intervenire sulle aziende appaltanti per far pagare immediatamente gli stipendi e tutelare i lavoratori”.