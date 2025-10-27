Il Comune di Sestri Levante conferma anche per il 2025 lo stanziamento complessivo di 60 mila euro per il fondo affitti, a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento del canone di locazione. L’importo, in linea con quello dello scorso anno, comprende il contributo regionale e una quota comunale aggiuntiva.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta, prevede che potranno accedere al bando i residenti con Isee non superiore a 6.000 euro e un canone annuo fino a 7.800 euro, con contributi variabili tra un minimo di 300 e un massimo di 2.800 euro. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall’apertura del bando.

«Sostenere chi è in difficoltà nel mantenere la propria casa è una priorità per la nostra amministrazione – dichiarano il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e il vicesindaco con delega al Bilancio Sandro Muzio – In un momento in cui l’aumento del costo della vita pesa sulle famiglie, confermare questo fondo significa offrire un aiuto concreto a chi rischia di trovarsi in situazioni di fragilità abitativa».

Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Sestri Levante.