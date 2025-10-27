Presso la sede di Hi-Lex Italy, a Sampierdicanne, si è svolta una nuova raccolta di sangue, che ha confermato il successo della collaborazione tra l’azienda e Avis Chiavari. Una ventina di dipendenti hanno aderito con entusiasmo, con una significativa presenza di nuovi donatori.

«Questa iniziativa, che segue quelle organizzate negli ultimi anni, ha riscosso ancora una volta un grande successo – commenta Sofia Fattore, presidente di Avis Chiavari – Sono state raccolte 19 donazioni, due in più rispetto alla precedente occasione. Complessivamente si sono presentate 25 persone, alcune delle quali non idonee per motivi come l’assunzione di farmaci o il peso corporeo al di sotto dei limiti richiesti.»

Paolo Pajardi, amministratore delegato di Hi-Lex Italy, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Donare il sangue direttamente in azienda ci ha fatto sentire parte di una comunità più ampia, che include la nostra realtà lavorativa e la città di Chiavari. La partecipazione è stata molto positiva e abbiamo già pianificato di replicare questa esperienza. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato»

L’organizzazione delle autoemoteche è seguita con esperienza da Pio Rota, che commenta: «L’evento si è svolto senza alcun problema. Donare il sangue è un gesto di grande generosità e l’azienda che facilita questo processo rende un servizio prezioso al territorio.»

Avis Chiavari ricorda che per donare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, essere in buona salute e recarsi presso l’autoemoteca in piazza Mazzini ogni terza domenica del mese o al centro trasfusionale dell’ospedale di Lavagna, disponibile per le donazioni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 11.