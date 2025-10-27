Ultimi giorni per aderire alla seconda edizione del Contamination Lab dell’Università di Genova, un percorso di accompagnamento e formazione all’innovazione, all’imprenditorialità e alla managerialità dedicata

agli studenti, neolaureati e dottorandi UniGe.

L’iniziativa è gratuita e realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Sostegno ad attività didattiche e formative”. Il percorso è rivolto a 40 persone.

Unige CLab è un laboratorio, un luogo di interazione fisico e virtuale dove studentesse, studenti e persone neolaureate dell’Università degli Studi Genova incontreranno aziende innovative e lavoreranno insieme per sviluppare idee e soluzioni creative. Si tratta di un percorso di accompagnamento e formazione all’innovazione, all’imprenditorialità e alla managerialità è aperto a studenti, dottorandi o neo-laureati, proveniente da qualsiasi ambito disciplinare dell’Ateneo.

Il Contamination Lab offre un programma formativo e pratico durante il quale potrai sviluppare un progetto

a partire da una sfida reale in un team multidisciplinare. Il programma ha una durata di 6 mesi, indicativamente da gennaio 2026 a giugno 2026, con un impegno medio di circa 20 ore al mese per un totale massimo di 100 ore.

I benefici per chi partecipa sono significativi: al termine del percorso, con un obbligo di frequenza minimo del 75%, ogni partecipante otterrà 3 Cfu (Crediti Formativi Universitari), una microcredenziale in formato open badge che certifica hard e soft skills sviluppate, e un premio di studio.

Questi riconoscimenti offrono un vantaggio competitivo nel curriculum vitae e nel profilo professionale, aprendo nuove strade nel mondo del lavoro e delle start-up.

UniGe CLab è, come dimostrato dalla prima edizione (nella foto i partecipanti) un acceleratore della cultura di impresa e un punto di partenza per future collaborazioni e progetti imprenditoriali tra il mondo universitario e di impresa.

Il bando resterà aperto fino al 31 ottobre 2025. Per ulteriori informazioni: 010 2095922 – 010 209 51531 – 010 209 51651.