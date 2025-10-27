Si è concluso con successo il primo percorso di formazione e supporto operativo dedicato alle imprese della filiera della difesa, promosso da Confindustria La Spezia in collaborazione con 4Ward Consulting e con il sostegno di Crédit Agricole Italia, in sinergia con la Defence Business della Divisione Elettronica di Leonardo.

L’iniziativa ha coinvolto numerose aziende, locali e non solo, appartenenti all’indotto del settore, con l’obiettivo di rafforzarne le competenze organizzative, manageriali e strategiche, in linea con le esigenze di un mercato in costante evoluzione e con le sfide poste dai nuovi programmi.

Attraverso incontri, workshop tematici e attività di affiancamento personalizzato, le imprese hanno potuto approfondire aspetti chiave legati alla pianificazione aziendale, alla gestione della qualità, alla digitalizzazione dei processi e allo sviluppo di partnership e collaborazioni.

«Con questo progetto – ha dichiarato Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia – abbiamo voluto offrire alle imprese del territorio un modello concreto di crescita e collaborazione, capace di coniugare innovazione, competenze e radicamento industriale. Il dialogo costante con Leonardo, la conduzione concreta di 4Ward Consulting e il sostegno di Crédit Agricole Italia hanno reso possibile un’esperienza di valore, che rafforza la competitività del nostro sistema produttivo».

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello della strategia di Confindustria La Spezia volta a sostenere la crescita delle filiere locali e la trasformazione delle pmi anche in una prospettiva nazionale e internazionale, promuovendo un ecosistema industriale sempre più integrato, innovativo e competitivo.

Per informazioni: dott. Luca Cardini 0187.725203 cardini@confindustriasp.it