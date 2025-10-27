Ciircle, progetto transfrontaliero, partirà da Genova, giovedì 30 ottobre, al Salone del Consiglio della Camera di Commercio di Genova.

Con 5,6 milioni di euro, cofinanziati con il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, i territori partner – tra questi, oltre la Liguria capofila, anche Corsica, Sardegna, Toscana e Paca – intendono rafforzare la competitività delle imprese italo-francesi attraverso la creazione di un’area attrattiva, improntata alla modernizzazione intelligente e e sostenibile.

«L’obiettivo – spiega il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – è quello di mettere a sistema le eccellenze e le competenze dell’area marittima per attrarre nuovi capitali e sostenere le imprese nel percorso di innovazione e sostenibilità».

Con Ciircle (“Competitività e Innovazione Inter-Regionali: un Cluster di Eccellenza”) viene affrontata la necessità di sviluppare un’infrastruttura strategica, che possa creare sinergie durature tra le diverse economie regionali.