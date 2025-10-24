La Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Infocamere, organizza un corso di formazione rivolto alle imprese di Imperia, La Spezia e Savona che operano con l’estero dedicato alla nuova piattaforma Commercio Estero per la gestione delle pratiche relative alla richiesta dei certificati di origine: il corso, gratuito, ne spiega tutte le funzionalità.
La nuova piattaforma consente a imprese, persone fisiche e professionisti di trasmettere al sistema camerale le richieste per il rilascio dei certificati d’origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria: un sistema di gestione innovativo che semplifica e riduce i tempi di gestione delle procedure.
Il calendario degli appuntamenti
Tre gli incontri organizzati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria: i corsi si svolgeranno in presenza.
Nella sede camerale di Imperia (via Tommaso Schiva 29, sala Multimediale) il corso si terrà martedì 28 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30.
Nella sede camerale della Spezia (piazza Europa 16, sala Marmori) il corso si terrà giovedì 30 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30.
Nella sede camerale di Savona (via Quarda Superiore 16, sala Magnano) il corso si terrà mercoledì 29 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30.
Per iscriversi occorre compilare il form disponibile sul sito rivlig.camcom.gov.it: qui il link diretto.
I momenti formativi, dal taglio estremamente pratico, si focalizzano sulla presentazione della nuova piattaforma personalizzata alle esigenze richieste per il rilascio del certificato di origine e sull’analisi dei casi più frequenti di compilazione. I partecipanti possono interagire in maniera diretta con i relatori per chiarimenti e domande.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Commercio Estero: telefono 019.8314242 – 0187.728207, mail estero@rivlig.camcom.it.
