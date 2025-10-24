Oggi, venerdì 24 ottobre, alle 15 all’Auditorium San Francesco, prenderà il via il progetto “Il futuro della Valle dell’Entella”, promosso dal Comune di Chiavari e dalla Società Economica di Chiavari.

Il primo incontro riunirà esperti, tecnici e rappresentanti del mondo economico e culturale per approfondire sfide e opportunità di un territorio strategico, avviando un percorso condiviso per costruire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo della valle dell’Entella. Un pomeriggio di dialogo e riflessione dedicato a grandi temi, quali sicurezza idraulica, economia, ambiente e qualità della vita.

L’appuntamento, intitolato “Il territorio della Valle dell’Entella”, sarà una tavola rotonda aperta al dialogo con il pubblico, pensata per raccogliere contributi, osservazioni e proposte su questioni cruciali come il rischio idraulico, la viabilità, la produttività locale e la tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Interverranno:

Roberto Bobbio, urbanista dell’Università di Genova

Matteo Adreveno, architetto del Comune di Cogorno – “Viabilità e messa in sicurezza idraulica, storia di un progetto”

Giancarlo Durante, presidente del gruppo Tigullio di Confindustria Genova – “Le problematiche degli industriali”

Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova – “Le problematiche delle attività economiche”

Guido Paliaga, geologo – “Sistema idrografico e ambiente”

Francesca Mazzino, Università di Genova – “I valori del paesaggio”

Lorenza Comino, Ministero della Cultura – “I valori dei beni culturali”

Sergio Brizzolara, ingegnere esperto di idraulica – “Considerazioni su ipotesi di messa in sicurezza idraulica”

Enrico Pinna, architetto – “Viabilità e qualità dello spazio pubblico”

Giovanni Battista Poggi, urbanista – “Problematiche infrastrutturali”.

Il percorso di approfondimento proseguirà venerdì 31 ottobre, sempre all’Auditorium San Francesco, alle 17, con un convegno conclusivo sulle politiche di sviluppo in cui sarà presentata la sintesi tecnica e politica dei contributi emersi nella giornata del 24 ottobre.

Saranno presenti Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale all’Ambiente, Infrastrutture e Difesa del Suolo, Federico Messuti sindaco di Chiavari, Antonio Segalerba presidente del Consiglio Comunale, Francesco Bruzzo presidente della Società Economica e Roberto Bobbio, che illustrerà le conclusioni dei lavori.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico.