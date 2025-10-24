L’agenzia di rating Morningstar Dbrs migliora il Long-Term Deposits credit rating di Bper Banca ad “A (low)” da “BBB (high)” e ha confermato lo Short-Term Deposits a “R-1 (low)”. Il trend del Long-Term Deposits è stato modificato a stabile da positivo.

Il miglioramento del rating e la modifica del trend riflettono l’azione sul merito di credito dell’Italia da parte di Morningstar Dbrs del 17 ottobre 2025.

