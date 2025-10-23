Racing Force Group annuncia il rinnovo e l’allargamento dell’accordo pluriennale con Otk Kart Group, azienda italiana leader nella produzione di kart da competizione. Oltre al kartwear Omp, dal 2026 la partnership includerà anche i caschi Bell Racing, con Racing Force pronta a fornire un pacchetto completo grazie alla combinazione di due brand ai vertici del settore per performance e protezione.

Otk Kart Group, in oltre 40 anni di attività, con i propri brand ha collezionato 59 titoli mondiali. Tra questi spiccano quelli conquistati dal Tony Kart Racing Team, squadra corse di Otk Kart Group, che dal 2016 utilizza il kartwear Omp. Una partnership, quella tra i due storici brand del motorsport, che – grazie a un processo di evoluzione costante – ha portato alla nascita di prodotti che hanno riscritto le regole del settore, a cominciare dall’introduzione della tecnologia di stampa sublimatica nel motorsport con la tuta KS1-R.

Con l’intento di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Racing Force Group e Otk Kart Group, dalla prossima stagione i piloti ufficiali del Tony Kart Racing Team, oltre ai prodotti Omp, indosseranno caschi di Bell Racing, un punto di riferimento a tutti i livelli delle corse, come conferma innanzitutto la presenza in Formula 1 con il 75% dei piloti equipaggiati. Fondato nel 1954 negli Stati Uniti, Bell è il marchio che più di ogni altro ha contribuito allo sviluppo dei caschi da competizione, e dal 2019 è al fianco di Omp all’interno di Racing Force Group.

La collaborazione continuerà a interessare anche Kosmic Racing Kart, Eos Racing Kart, Exprit Racing Kart, Redspeed Racing Kart, Gillard, Ln Kart, CS55, gli altri brand di Otk Group, Vortex Engines e la Rok Cup, serie internazionale monomarca che attira migliaia di concorrenti a livello mondiale basata sull’impiego esclusivo di motori prodotti dal gruppo Otk.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: «Racing Force Group e Otk Kart Group sono due leader mondiali nei rispettivi settori. In dieci stagioni insieme, abbiamo celebrato innumerevoli successi e fissato nuovi punti di riferimento nel kartwear con i prodotti Omp, spinti dallo stesso desiderio di eccellenza e dalla ricerca di miglioramenti continui. Proseguire insieme anche nei prossimi anni è motivo per noi di immenso orgoglio, per il valore di Tony Kart e Otk Kart Group. L’allargamento dell’accordo alla fornitura dei caschi Bell Racing, un passaggio storico, ci permetterà di beneficiare dello stesso impulso già avuto con Omp per l’evoluzione e lo sviluppo dei nostri caschi kart, elevando sempre di più le performance».

Roberto Robazzi, presidente e ceo di Otk Kart Group, ha aggiunto: »Con Racing Force Group condividiamo da anni una visione comune basata sulla ricerca della massima qualità e sul continuo sviluppo dei nostri prodotti, un approccio che riteniamo fondamentale per continuare a crescere ai massimi livelli del karting internazionale. L’estensione della nostra collaborazione all’iconico marchio Bell Racing rappresenta per noi un passo importante e naturale in questo percorso. È una scelta che guarda al futuro, con l’obiettivo di continuare a portare innovazione, destinata ai kartisti di tutto il mondo».