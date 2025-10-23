L’autunno nelle Valli del Parco dell’Aveto non porta solo i suoi colori spettacolari, ma anche gli eventi più attesi dell’anno, come la transumanza di S. Stefano d’Aveto e le sue manifestazioni collaterali. In Val Graveglia, torna invece l’annuale camminata tra gli olivi, un’occasione per scoprire l’olio nostrano e celebrare la pace.

Partiamo, come sempre, dalle attività all’aperto, perfette per vivere e godere appieno della natura delle nostre valli.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre

Weekend della transumanza a Santo Stefano d’Aveto

A Santo Stefano d’Aveto torna uno degli eventi simbolo dell’autunno: il weekend della transumanza, che celebra il ritorno delle mandrie a valle dopo la stagione trascorsa sui pascoli d’alta quota. Due giornate per riscoprire la vita rurale, la musica e le tradizioni che da sempre animano la valle.

Domenica 26 ottobre il borgo sarà teatro del suggestivo passaggio delle mandrie lungo gli antichi tratturi, accompagnato da sfilate, bande, cori e mercatini di prodotti agricoli e artigianali a km 0. È possibile prenotare la navetta gratuita per raggiungere i pascoli del Monte Crociglia la mattina presto e seguire la mandria nel suo cammino verso valle, vivendo da vicino questa antica tradizione.

Lo spettacolare arrivo delle mucche in paese sarà seguito dal conviviale Pranzo del Contadino, con i sapori genuini della cucina locale, e da un concerto al Parco degli Alpini.

Nel fine settimana si svolgerà anche il XXVII Festival Appennino in Musica – Bande e Cori, con esibizioni e sfilate che porteranno nel borgo un’atmosfera di festa e di autentica condivisione, a partire dal concerto corale del sabato sera alle ore 21, presso il Santuario N.S. di Guadalupe.

Un’occasione speciale per vivere da vicino la tradizione della Transumanza e la calorosa accoglienza della Val d’Aveto.

Info e prenotazioni (navetta e pranzo): Tel. 353 2018 300

Sabato 25 ottobre

Da La Villa a Santo Stefano… Vieni anche tu, a passo lento con gli asinelli?

Accompagneremo i simpatici asinelli dell’Azienda Agricola La Ghianda in una bella passeggiata da La Villa a Santo Stefano d’Aveto, dove si prepareranno per il grande giorno della transumanza.

Vieni anche tu con noi? Partenza alle ore 14.30 dall’azienda agricola La Ghianda in Loc. La Villa

Lungo il tragitto merenda per tutti offerta dall’Azienda Agricola Mooretti.

Info e prenotazioni (entro venerdì 24/10): tel. 339 1265 771

Domenica 26 ottobre

Foliage da urlo!

Dopo il passaggio della transumanza a S. Stefano d’Aveto, unisciti alle Guide Meraviglie d’Aveto per un’escursione facile tra i colori spettacolari della faggeta avetana, quest’anno più intensa che mai. La giornata include un pranzo rurale tipico e un’esperienza immersiva tra piante, arbusti e bacche, riconoscibili secondo i toni autunnali. Appuntamento con la guida: ore 12.45 al Passo del Tomarlo.

Info e prenotazioni: Guida Giuseppe Maggiolo tel. 333 950 38 70

Camminata tra gli olivi della Val Graveglia

IX edizione della manifestazione nazionale promossa dalle Città dell’Olio

Una camminata tra gli uliveti e i vigneti della zona con letture di aneddoti e poesie sul tema della pace tra i popoli: tema dominante in questa edizione. Alle 16:30 circa arrivo alla frazione di Castagnola per un assaggio dell’olio locale in agriturismo e a seguire aperitivo offerto dal Comune di Ne. Appuntamento alle h 14.30 alla Chiesa di Campo di Ne. Partecipazione gratuita.

Info e prenotazioni: Comune di Ne Tel. +39 337090 – WhatsApp Tel. +39 348 396 6190

Ecco le altre manifestazioni, feste di comunità e momenti di intrattenimento nei Comuni delle Valli del Parco dell’Aveto, illuminate dai colori e dall’atmosfera autunnale

Eventi a Borzonasca

Giovedì 23 ottobre

Gara di briscola a coppie

Prima serata di Briscola a Borzonasca, presso la nuova Sala Polifunzionale San Rocco, che proseguirà poi il secondo e quarto giovedì di novembre e poi ancora da gennaio a marzo.

Organizzazione e servizio bar a cura della Proloco di Borzonasca.

Domenica 26 ottobre

Presentazione libro sulla Storia di Sopralacroce di Luisa Delma Ricci

In occasione del 90° anniversario della costruzione della strada carrozzabile, nella Parrocchia di Santa Maria Assunta a Prato Sopralacroce si terrà alle ore 16.30 una Santa Messa celebrativa, seguita dalla presentazione del libro sulla storia di Sopralacroce scritto da Luisa Delma Ricci e altri autori. A seguire momento conviviale all’Osteria La Greppia.

Domenica 26 e lunedì 27 ottobre

All’Abbazia di Borzone doppio appuntamento con “Alimentazione come prevenzione e cura”, incontro con Patrizia Moroni, medico e specialista in psicologia a indirizzo medico. Domenica pomeriggio dalle h 15.30 alle 18.30 incontro divulgativo, lunedì appuntamenti individuali su prenotazione.

Info: WhatsApp 392 5900321 – terredabbazia@gmail.com