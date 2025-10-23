Magellan Circle, società di Circle Group, si è aggiudicata due contratti per un valore complessivo di 214.000 euro (rispettivamente 150.000 euro e 64.000 euro) nell’ambito del Projeto Lusitano, un’iniziativa chiave promossa dal Cenit – Textile Intelligence Centre – finalizzata a promuovere la reindustrializzazione sostenibile del settore tessile e dell’abbigliamento in Portogallo.

Queste importanti collaborazioni rafforzano il ruolo di Magellan Circle nel favorire la visibilità internazionale, la capacità di innovazione e diffusione della conoscenza dell’industria tessile portoghese, in linea con l’obiettivo del progetto di sostenere la sostenibilità, la trasformazione tecnologica e la competitività a livello europeo.

Il primo contratto prevede l’ideazione, organizzazione e produzione di tre roadshow e due dibattiti a Bruxelles, con il coinvolgimento delle principali istituzioni europee, tra cui la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Rappresentanza Permanente del Portogallo presso l’Unione europea (Reper), Euratex, tra gli altri. Attraverso questi eventi, il Projeto Lusitano punta a proporsi come modello di trasformazione industriale sostenibile, dando risalto all’innovazione portoghese nel tessile e rafforzandone la presenza presso policy maker, stakeholder e partner dell’Unione europea.

Il secondo contratto riguarda invece la produzione di 132 articoli tecnici e analitici bilingue (portoghese e inglese) per la piattaforma Intelligence Modaportugal think tank, parte del Projeto Lusitano. I contenuti affronteranno tematiche centrali per il futuro del settore, come la sostenibilità, l’economia circolare, la trasformazione digitale, le nuove tendenze di consumo, l’innovazione e l’evoluzione delle politiche europee con impatto diretto sull’industria tessile.

Magellan Circle contribuirà in tal senso a rafforzare concretamente il legame tra l’innovazione nazionale e le dinamiche politiche ed economiche europee, dando impulso al ruolo strategico del tessile portoghese nella transizione verde e digitale.

«Questi accordi rappresentano una conferma del nostro impegno costante nel mettere in connessione l’innovazione portoghese e le priorità europee. Con il Projeto Lusitano, contribuiamo a posizionare l’industria tessile del Portogallo al centro delle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo l’Europa. Magellan Circle è orgogliosa di essere parte di questo sforzo collettivo che unisce sostenibilità, tecnologia e dialogo internazionale», ha dichiarato Ana Paula Masquita, ceo di Magellan Circle.