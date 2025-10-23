Presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International (Gsi) di Canton, in Cina, si è svolta ieri la cerimonia di consegna di Gnv Virgo, la prima nave alimentata a gnl della flotta Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc.

Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del Gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, General Counsel – Head of Legal Claims & Insurance Department, e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, Domestic & Balearic Islands Trade Manager.

Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030, tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo.

All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della Compagnia – e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di CO₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.

Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. A bordo sono presenti sistemi di riduzione catalitica selettiva (Scr) e tecnologie di riciclaggio del calore per soddisfare i requisiti Imo Tier III e Eedi Fase II.

Le nuove unità Gnv sono state progettate per offrire un’esperienza di viaggio ancora più confortevole, con cabine spaziose, ampie aree relax panoramiche, arredi di design, servizi digitali, spazi gioco per bambini, ambienti pet friendly e una grande terrazza esterna.

Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.