Approvati dalla giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Massimo Ferrante, i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi indicati dai Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente, Bassa Val Bisagno e Levante.

«I 16 interventi approvati nell’ultima riunione di giunta – dichiara l’assessore Ferrante – seguono quelli già deliberati nel Municipio Ponente per un totale di 19 lavori che possono partire. Tutti i progetti di fattibilità sono stati elaborati dalle aree tecniche dei Municipi, anche con la collaborazione dei nostri uffici. Grazie al finanziamento, in conto capitale, di 285 mila euro a Municipio, per un totale di 2,5 milioni, quindi potranno iniziare a concretizzarsi quei 37 interventi diffusi sul territorio, indicati dai municipi stessi, per migliorare marciapiedi, accessibilità, edifici pubblici, scuole, giardini, aree giochi, creuze e percorsi pedonali. Questi micro interventi segnano l’attenzione di questa amministrazione per le richieste dei cittadini e alla vita quotidiana nei nostri quartieri: oltre a procedere, a marce forzate per non perdere neanche un euro di Pnrr sui grandi progetti ereditati, mitigando il più possibile gli impatti sul territorio, mettiamo sullo stesso piano le manutenzioni straordinarie di quegli spazi pubblici che stanno a cuore dei genovesi e delle genovesi».

È stato, inoltre, approvato, su proposta dell’assessore Ferrante, anche il progetto di fattibilità tecnico-economica (prima annualità Accordo quadro) per interventi da 600 mila euro di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano.

L’elenco dei progetti indicati per Municipio

Municipio II Centro Ovest:

Via dei Landi (manutenzione Straordinaria giardini Villa Currò – 174.000 euro); via Bologna (manutenzione straordinaria inerenti inserimento nuova area giochi e altri interventi puntuali su Villa Giuseppina – 44.500 euro); salita Dante Conte (manutenzione straordinaria primo tratto pedonale della creuza di salita Dante Conte – 66.500 euro).

Municipio V Val Polcevera:

Piazza Vittime di Bologna (manutenzione straordinaria area giochi in piazza Vittime di Bologna – 69.440 euro); via Edoardo Garrone (manutenzione straordinaria area giochi via Edoardo Garrone – 49.600 euro); via Campomorone (manutenzione straordinaria area giochi giardini di Oz via Campomorone – 53.320 euro); via Favale / via Porcile (illuminazione pubblica via Favale/via Porcile – 68.200 euro); Certosa/Bolzaneto/Pontedecimo (manutenzione straordinaria marciapiedi in varie vie di Certosa, Bolzaneto e Pontedecimo – 44.440 euro).

Municipio VI Medio Ponente:

Scuola Rodari (manutenzione straordinaria facciate Scuola Rodari – 52.125 euro); scuola XVI Giugno (manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura Scuola XVI Giugno – 76.915 euro); scuola XVI Giugno (manutenzione straordinaria rifacimento smaltimento acque meteoriche Scuola XVI Giugno – 19.850 euro); scuola Volta (nuova rampa d’accesso per disabili scuola Volta – 38.800 euro); scuola Don Bosco (manutenzione straordinaria cortile scuola Don Bosco – 25.425 euro); via dell’Acciaio e via Renata Bianchi (manutenzione straordinaria aree gioco via dell’Acciaio e via Renata Bianchi – 71.885 euro).

Municipio IX Levante:

Via San Giovanni di Quarto (ripristino creuza di via Cimarosa, nuova scaletta di collegamento con corso Europa 155 – 155.000 euro); scuola infanzia Chighizola / scuola primaria Da Verrazzano / scuola primaria Merlanti e Gioiosa (manutenzione straordinaria su immobili di civica proprietà – 130.000 euro).