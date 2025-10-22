Chiusura negativa per Milano al termine di una giornata in cui le Borse europee hanno chiuso in ordine sparso. Milano segna -1,03%, Francoforte -0,74%, Londra +0,93%, Parigi -0,63%, Madrid +0,09%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 79 punti (variazione -0,35%, rendimento Btp 10 anni +3,35%, rendimento Bund 10 anni +2,56%).

Piazza Affari

A Milano le banche sono state penalizzate dalle misure fiscali della manovra finanziaria. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, ha spiegato: «Il contributo di banche e assicurazioni previsto dalle varie misure della Manovra per l’anno 2026 è pari a circa 4 miliardi. Le risorse saranno destinate a continuare il processo di risanamento dei conti pubblici assicurando al contempo sostanziosi interventi a favore della sanità, della famiglia e dei meno abbienti». Pop Sondrio (-4,34%) e Bper (-3,07%) hanno risentito anche delle prese di beneficio dopo i rialzi di ieri . Anche UniCredit (-2,32%) ha sofferto per le misure fiscali riguardanti il settore, nonostante la trimestrale record presentata oggi, con utili netti a nove mesi per 8,75 miliardi (+12,9%) e un acconto sul dividendo complessivo per 2,17 miliardi. Vendite anche su Banco Bpm (-1,27%) e Intesa Sanpaolo (-0,64%). Debole il lusso, in una giornata negativa per il comparto in Europa. Moncler segna -2,51%, Brunello Cucinelli (-2,57%). In ribasso Prysmian (-2,80%), St ha chiuso a -4,03%, condizionata dai conti deludenti di Texas Instruments. Brilla Diasorin (+2,61%) dopo l’accordo di fornitura con la statunitense Quest Diagnostics per 24 sistemi Liaison Plex in otto laboratori negli Usa. Intonata con il comparto europeo Stellantis (-2,07%). Positivi gli energetici in scia ai rialzi del petrolio con Eni (+1,52%), Saipem (+1,31%). Nel trend anche Tenaris (+2,04%).

Valute

L’euro/dollaro Usa è rimasto sui valori della vigilia a 1,161. Negativo l’oro, che scambia a 4.034,3 dollari l’oncia, -2,53%.

Energia

Il rialzo il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) + 2,74%