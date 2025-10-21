Borse europee in rialzo, con Milano trainata dalle banche, in testa Bper e Pop Sondrio dopo l’annuncio dell’istituto di credito emiliano della sottoscrizione di contratti derivati per l’acquisto di un’esposizione sintetica sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale. Dell’annuncio ha beneficiato anche la Popolare di Sondrio che entro il primo semestre del 2026 sarà incorporata in Bper. Milano segna +0,60%, Parigi +0,64%, Francoforte +0,29%, Londra +0,25%, in ribasso solo Madrid (-0,39%).

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 79 punti (variazione +0,21%, rendimento Btp 10 anni +3,35%, rendimento Bund 10 anni +2,55%).

Piazza Affari

A Milano brillano Pop Sondrio (+5,12%) e Bper (+4,50%), in pole position anche Stellantis premiata dai buoni risultati delle vendite, cresciute dell’11,5%, in Europa, nel mese di settembre rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre la quota di mercato è salita dello 0,1%. Nel solo terzo trimestre, le vendite di vetture passeggeri di Stellantis sono aumentate del 4,4% annuo, raggiungendo il totale di 422.000 unità. Stellantis inoltre risente dell’effetto General Motors, che a Wall Street sale del 15% dopo la revisione al rialzo della guidance sul 2025, a un livello superiore alle previsioni del mercato. Bene Amplifon (+3,00%), sale anche Leonardo(+1,28%) in attesa dell’alleanza sui satelliti spaziali con Airbus e Thales. In coda Recordati (-1,06%).

Valute

Nella concorrenza tra beni rifugio il dollaro si rafforza a 1,1611 per un euro da 1,1662 ieri in chiusura e sale anche a 151,75 yen (da 150,51), mentre il rapporto euro/yen è a 176,19 (da 175,54). Il rafforzamento del dollaro e le prese di beneficio dopo i picchi raggiunti nelle ultime settimane, con l’ultimo record registrato lunedi’ a 4.381,52 dollari l’oncia hanno fatto scendere il prezzo dell’oro. Il contratto spot cede il 5,12% a 4.132 dollari l’oncia

Energia

In moderato rialzo i prezzi del petrolio, con il future dicembre sul Wti in progresso dello 0,46% a 57,28 dollari al barile e l’analogo contratto sul Brent in aumento dello 0,38% a 61,24 dollari. In rialzo dell’1,3% a 32,2 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.