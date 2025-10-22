In occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Ansaldo Energia lancia la nuova campagna “Think safe, live your life”, dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Il progetto si articola in 14 soggetti che raccontano, attraverso immagini e brevi testi, situazioni quotidiane che iniziano in ambito lavorativo e si concludono nella vita privata. Protagonisti della campagna sicurezza sono stati dieci lavoratrici e lavoratori del gruppo Ansaldo Energia.

Ideata dall’agenzia Petercom, la campagna mette al centro le persone e il valore delle scelte sicure. Ogni comportamento responsabile sul lavoro consente di prevenire situazioni di rischio per sé e per gli altri e di continuare a coltivare le proprie passioni. La campagna sarà diffusa in tutte le sedi e cantieri del Gruppo Ansaldo Energia, in Italia e all’estero, attraverso affissioni e canali digitali. L’iniziativa, presentata in anteprima in occasione del Safety Day 2025 di Ansaldo Energia che si è svolto lo scorso 30 settembre, realizzato anche uno spot, sempre con la partecipazione di personale dell’azienda.

Gli indicatori di sicurezza del Gruppo, si legge in una nota aziendale, mostrano negli ultimi anni un costante miglioramento: un trend che premia l’impegno di Ansaldo Energia nel rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.