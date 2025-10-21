Ricavi in forte aumento per Racing Force nel 2025: nei primi nove mesi i ricavi consolidati sono pari a 55,2 milioni, in crescita dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, mentre nel terzo trimestre l’incidenza dei ricavi consolidati è pari a 15,9 milioni, in crescita del +19,9% rispetto a 13,2 milioni nel terzo trimestre del 2024 (+21,3% a cambi costanti), a conferma del forte apprezzamento del mercato per le innovazioni di prodotto introdotte dal Gruppo e del solido posizionamento competitivo dei brand in portafoglio. A perimetro costante, escludendo i ricavi derivanti dai servizi di radio comunicazione registrati dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll, operativa da luglio 2025, la crescita è pari a +16,9% nel trimestre e +7,8% nei nove mesi (+18,2% e +8,4% rispettivamente, a cambi costanti).

La raccolta ordini complessiva dei primi nove mesi dell’anno continua a segnare una significativa crescita double-digit rispetto all’esercizio precedente, in linea con le previsioni. Nei primi nove mesi del 2025, le vendite di Driver’s Equipment hanno registrato un incremento pari a +4,3 milioni (+11,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+21,9% nel terzo trimestre). A trainare la crescita sono stati soprattutto le tute e gli altri capi di equipaggiamento tecnico per piloti a marchio Omp, a cui si è aggiunto, a partire già dal secondo trimestre, il contributo significativo dei caschi Bell, sostenuti dal successo dei nuovi modelli omologati secondo i più recenti standard di sicurezza Fia. Il segmento Other ha registrato una decisa crescita, pari a +1,1 milioni (+38,9%) rispetto ai primi nove mesi del 2024, grazie all’incremento dei ricavi relativi all’abbigliamento per team e clienti corporate a marchio Racing Spirit (+56% nei nove mesi e +70% nel terzo trimestre) e, a partire da luglio 2025, al contributo apportato dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll per 0,4 milioni.

In termini di aree geografiche, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all’interno della macro-regione Emea, con una crescita delle vendite di +3,5 milioni (+10,5%) nei nove mesi e di +1,9 milioni (+22,3%) nel terzo trimestre. In Asia Pacifico, le vendite del terzo trimestre hanno mostrato una forte accelerazione rispetto al Q3 2024 (+29,5%), in tutti i principali paesi della regione e, in particolare, in Cina, grazie al contributo positivo da parte di tutte le macro-categorie di prodotto, consentendo di chiudere il gap rilevato nel primo semestre rispetto all’esercizio precedente, originato da una differente pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer a fine 2024.

Roberto Ferroggiaro, Chief Financial Officer di Racing Force Group, ha commentato: «La forte accelerazione delle vendite nel terzo trimestre è in linea con le nostre aspettative e riflette il livello record di raccolta ordini registrato già da inizio anno. L’equipaggiamento pilota a marchio Omp e i caschi Bell si confermano i principali driver della crescita, sostenuti dal contributo particolarmente positivo degli altri brand del Gruppo. Questo risultato è il frutto del costante impegno dei nostri tecnici nell’innovazione di prodotto, supportato dal rafforzamento della struttura organizzativa e dai primi effetti concreti delle nuove partnership tecniche. In uno scenario macroeconomico ancora caratterizzato da incertezza, il motorsport attraversa un momento di forte vitalità, sostenuto da investimenti e sponsorizzazioni importanti da parte di brand e operatori esterni che riconoscono in questo settore una vetrina ideale per il proprio business. In questo contesto, il nostro Gruppo dispone della solidità e delle competenze necessarie per mantenere la traiettoria di crescita anche nei prossimi periodi. A partire dal quarto trimestre, inoltre, sono attese le prime consegne dei caschi per le forze di polizia in Olanda, milestone chiave nel programma di diversificazione del Gruppo, in via di completamento secondo i piani, in grado di portare contributi significativi e duraturi al futuro del Gruppo».