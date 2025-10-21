Il presidio dei lavoratori delle pulizie delle stazioni liguri previsto questa mattina a Genova Principe è rinviato a martedì prossimo dalle 9 alle 12. Lo comunicato le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast, Orsa attraverso una nota.

“A seguito delle interlocuzioni intercorse nel pomeriggio di oggi con il Consorzio Stabile Impero e la consorziata Gam questi ultimi hanno comunicato che venerdì 24 ottobre 2025 verranno effettuati i bonifici istantanei per garantire le retribuzioni ai loro 110 dipendenti liguri pur non avendo ancora avuto certezze sulle somme ancora da percepire da parte di Rfi.

Rimandato a lunedì 27 il prosieguo del confronto per gli aggiornamenti sulla vertenza. Nell’apprezzare il tentativo e la volontà di risoluzione parziale della vertenza da parte del Consorzio Stabile Impero e Gam rimaniamo increduli del comportamento di Rfi che rimanda eventuali pagamenti al prossimo venerdì 24 ottobre 2025.

Per la Liguria si tratta di emolumenti di alto spessore e superiori al milione di euro che dallo scorso mese di maggio sono fermi in chissà quale conto corrente di Rfi e che ad oggi devono ancora essere erogati. Confidiamo nella risoluzione definitiva della vertenza con Rfi che assolva agli obblighi contrattuali verso le aziende a cui si affida”.