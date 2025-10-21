Inizieranno giovedì 23 ottobre le giunte itineranti nei nove Municipi genovesi. La prima si terrà nel Municipio VII Ponente, nella sede di piazza Gaggero a Voltri.

«I municipi e il decentramento territoriale sono al centro della nostra azione amministrativa – commenta la sindaca Silvia Salis – dopo i primi sopralluoghi monotematici, che proseguiranno per tutto il corso del mandato, iniziamo un altro appuntamento fisso che contraddistinguerà i nostri prossimi cinque anni: le giunte itineranti. Sarà un modo per toccare con mano le problematiche che cittadine e cittadini vivono tutti i giorni e studiare insieme soluzioni efficaci. Ecco perché dopo la seduta di giunta, nel pomeriggio saremo con tutti gli assessori in giro per i quartieri, incontrando comitati e associazioni, perché l’unico modo per conoscere e risolvere i problemi del territorio è stare vicino a chi lo vive».

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Matteo Frulio, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali affronteranno anche alcune tematiche del territorio. In programma anche un momento di confronto con i componenti del consiglio municipale.

All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio incontreranno alcuni cittadini, individuati dallo stesso presidente, che porteranno all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio.

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio, Matteo Frulio, faranno visita in Val Varenna, a San Carlo di Cese e nel Quartiere San Pietro, dove ascolteranno anche cittadini ed esponenti di associazioni e comitati.

In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: Villa Duchessa di Galliera, Villa Banfi e Villa Doria, il campo sportivo e la spiaggia di Multedo, il quartiere del Cep, via Novella, le scuole Montanella ed Emma Valle, il parco delle Dune, la zona di Fabbriche e i collegamenti con Acquasanta.