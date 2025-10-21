Con provvedimento della sindaca Silvia Salis, sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio di indirizzo e del collegio dei revisori dei Conti della Fondazione Urban Lab Genoa International School (Fulgis), che comprende l’Istituto Duchessa di Galliera, il liceo linguistico Grazia Deledda e la Deledda International School.

Sulla base dei criteri di fiduciarietà, competenza ed esperienza professionale, la sindaca ha nominato all’interno del consiglio di indirizzo: Tiziana Lazzari, medico specialista in dermatologia e venereologia, Stefano Costa, libero professionista nel campo dell’ingegneria strutturale, della Sicurezza nei Cantieri e dell’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti e Cinzia Vigneri, ex direttore del Comune di Genova in direzioni relative alle politiche scolastiche e con un ruolo di gestione della fase di costituzione e avvio della Fulgis.

Per i revisori dei conti: Luigi Silvano Geracitano, già revisore dei conti della Fondazione Fulgis per tre esercizi finanziari e Chiara Barabino, dottore commercialista e revisore legale iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Genova, con consolidata esperienza in organi di controllo di società ed enti no profit.