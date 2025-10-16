Rinasce il Gruppo Giovani di Federpreziosi – Confcommercio Savona. La costituzione del gruppo è avvenuta durante la riunione del consiglio direttivo dell’Associazione Orafi ed Orologiai della provincia di Savona, che ha affrontato molti temi, tra cui il valore sempre in crescita dell’oro (che nella notte ha toccato un nuovo record a 4.242,12 dollari), la sicurezza e la formazione per essere sempre al passo con i tempi.

Al termine della riunione si è tenuta la prima assemblea del Gruppo Giovani e sono stati eletti presidente Alberto Lastrucci di Annasolari Gioielli e vicepresidente Roberto De Marco della gioielleria Vecchia Savona.

Completano il gruppo Giovani rappresentanti di vari territori.

Per Savona ci sono Gregorio Delfino (gioielleria Delfino); Nicola De Stefano (gioielleria De Stefano); Mattia Balbi (Averla Gioielli); Anna Coppola (L’Officina del Gioiello).

Ad Alassio: Federica Fiore (Severi Gioielli); Marco Formichella (Silvana Gioielli);

Da Carcare: Sarsoti Marenco e Agnes Ortolan (Lo Scarabeo d’Oro);

In rappresentanza di Finale: Sara Bova (Gioielleria Nadia Bragagni);

Per Vado Umberto Delbono e Filippo Delbono (Gioielleria Delbono);

Per Varazze: Luca Freddi e Maria Freddi (Gioielleria Bozzano).

Soddisfatto il presidente di Federpreziosi-Confcommercio Savona, Fiorenzo Ghiso: «Siamo molto orgogliosi per esser riusciti a ricostituire il Gruppo Giovani di Federpreziosi-Confcommercio Savona. Anni fa esisteva già, poi per varie ragioni si era perso. Oggi si torna al lavoro, grazie a un certo numero di giovani che stanno entrando in attività e portano un contributo di nuove idee e progetti che intendiamo coltivare».